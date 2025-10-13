CURSES DE MUNTANYA
Samu Ponce es corona i guanya l’Andorra Trail
El corredor s’imposa a les tres etapes i acaba amb la victòria final
Samu Ponce va endur-se la victòria a la general de la Dynafit Andorra Trail, cursa per etapes, que va celebrar-se des de divendres i fins a ahir. El corredor va ser el clar dominador de la prova individual masculina, ja que va ser el més ràpid a les tres jornades de competició, tant al pròleg de cinc quilòmetres, a La Braibal amb 25 quilòmetres i 1.890 metres de desnivell positiu, com a La Palomera, amb 17 quilòmetres i 1.200 metres de de desnivell positiu i que va tancar ahir la competició. Ponce va completar les tres etapes en un temps de 4h 58’19”, i va superar en 14 minuts Ricard Tenza, i en 29 Adrià Casanovas, que van completar el podi. A la competició femenina, Karina Guirin va ser la millor.
Pel que fa a la competició per parelles, Cristian Ibáñez i Igone Campos, en mixt; Anna Tarasova i Cèlia Balcells, en femení, i David Cruz i Oswaldo Medina, en homes, van ser els vencedors de la classificació general després del tercer dia de competició.
L’edició d’enguany de la Dynafit Andorra Trail, la setena, va comptar amb més de 500 participants de 18 nacionalitats diferents.