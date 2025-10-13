BÀSQUET
El MoraBanc i Assandca s'alineen contra el càncer de mama
El club celebrarà la 'Jornada Solidària Asssandca' dissabte contra el Girona on es recaptaran fons per l'entitat
El MoraBanc Andorra i Assandca s'alineen contra el càncer de mama amb la celebració dissabte coincidint amb el partit contra el Girona de la Jornada Solidària Assandca per tal de recaptar fons per a l'entitat. El club posarà a la venda unes samarretes commemoratives al preu de 20 euros, i tot el que es recapti (l'any passat van ser 870 euros), anirà destinat a Assandca. A més, a la mitja part del duel contra el Girona, dones afectades per la malaltia realitzaran una coreografia especial, i també es projectarà un vídeo per tal de conscienciar sobre la prevenció amb el títol La prevenció és la millor jugada, i al hall del Pavelló Toni Martí hi haurà una carpa d'Assandca per recaptar fons i captar voluntaris per l'associació.
El president d'Assandca, Josep Saravia, ha manifestat que "donar visibilitat és molt important, i la prevenció és la millor eina que tenim", mentre que la responsable d'RSC del MoraBanc Andorra, Natàlia De Felipe, ha destacat que "com a club ens agrada fer visibles iniciatives importants, i esperem que la col·laboració amb Assandca sigui infinita".