BÀSQUET

El MoraBanc i Assandca s'alineen contra el càncer de mama

El club celebrarà la 'Jornada Solidària Asssandca' dissabte contra el Girona on es recaptaran fons per l'entitat

Presentació de la jornada solidària

Presentació de la jornada solidàriaM. B.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

El MoraBanc Andorra i Assandca s'alineen contra el càncer de mama amb la celebració dissabte coincidint amb el partit contra el Girona de la Jornada Solidària Assandca per tal de recaptar fons per a l'entitat. El club posarà a la venda unes samarretes commemoratives al preu de 20 euros, i tot el que es recapti (l'any passat van ser 870 euros), anirà destinat a Assandca. A més, a la mitja part del duel contra el Girona, dones afectades per la malaltia realitzaran una coreografia especial, i també es projectarà un vídeo per tal de conscienciar sobre la prevenció amb el títol La prevenció és la millor jugada, i al hall del Pavelló Toni Martí hi haurà una carpa d'Assandca per recaptar fons i captar voluntaris per l'associació.

El president d'Assandca, Josep Saravia, ha manifestat que "donar visibilitat és molt important, i la prevenció és la millor eina que tenim", mentre que la responsable d'RSC del MoraBanc Andorra, Natàlia De Felipe, ha destacat que "com a club ens agrada fer visibles iniciatives importants, i esperem que la col·laboració amb Assandca sigui infinita".

tracking