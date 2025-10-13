FUTBOL
L’Inter i el Ranger’s enceten la Lliga Multisegur amb victòria
L’Inter Escaldes i el Ranger’s van encetar la Lliga Multisegur amb victòria en els primers duels a recuperar després de l’endarreriment de l’inici de la competició pels problemes amb els permisos d’immigració. Els escaldencs van ser els encarregats d’obrir la lliga i van imposar-se per 1-2 a l’Esperança. Un gol de Miguel Cardoso en pròpia porteria va donar avantatge a l’Inter als 20 minuts, però el conjunt blau i negre va quedar-se amb un menys a la primera meitat per l’expulsió de Guillermo Torres, només dos minuts abans de que Alberto Garrido igualés el duel. A la represa, un gol de Faysal al minut 83 va acabar donant el triomf als escaldencs.
Més fàcil va tenir-ho el Ranger’s, que va golejar per 3-0 el Carroi en un duel sentenciat a la primera meitat. Dylan Guajardo i Benjamín Muñoz van obrir el marcador al primer temps, i Luciano Bocco va fer el 3-0 a la represa.