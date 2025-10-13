FUTBOL
L’Enfaf pateix la primera derrota de la temporada
L’Enfaf Construccions Modernes va patir ahir la primera derrota de la temporada al Grup 1 de la Primera Catalana femenina després de caure per 1-0 davant del Premià. Les tricolors arribaven a la localitat catalana després de tres triomfs, mentre que les locals tampoc havien perdut encara, i van tenir-ne prou amb un gol de Giorgia Testa al minut 67 per sumar els tres punts. Malgrat la derrota d’ahir, les de Jordi Roca es mantenen a la part alta de la classificació amb nou punts després de quatre partits i diumenge vinent visitaran el Cerdanyola.