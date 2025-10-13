FUTBOL
Ibai vol un Andorra més incisiu als metres finals
El tècnic tricolor assumeix la responsabilitat de la derrota a Anoeta
El tècnic de l’FC Andorra, Ibai Gómez, va criticar la manca d’ullal del seu equip en la derrota per 3-0 al camp de la Reial Societat B. Després del duel, l’entrenador basc va afirmar que “després dels entrenaments sempre es volen quedar a xutar, i aquí no tirem mai a porta” i va afegir que “arribem a zones de l’àrea, i crec que Fraga [el porter de la Reial Societat B] no ha fet ni una aturada, crec que hem de ser una mica més incisius, o no sé com dir-ho, perquè passi alguna cosa”. Gómez va voler deixar clar que “assumeixo l’absoluta responsabilitat de la derrota” ja que “hem vingut aquí contra un equip que transita bé i he optat per anar a pressionar a dalt com m’agrada amb la idea que tenim, i l’equip fa el que mano i per això estic tan orgullós de tots els jugadors i tinc l’absoluta responsabilitat”. Malgrat la contundent derrota, l’entrenador tricolor va afirmar que “crec que la primera meitat és per anar guanyant sobradament i considero que hem estat infinitament superiors, però a la segona et fan un altre gol ràpid i el 2-0 ja és un marcador inflat faltant només 42 minuts”.
Els tricolors començaran a preparar avui el duel d’aquest divendres (20.30 hores) al Nou Estadi de la FAF davant del Granada.