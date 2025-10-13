Trobada amb les federacions
Govern ha assolit el 66% de les accions previstes per esports de la legislatura
La prova pilot d’esport-estudi beneficia 157 joves i les subvencions esportives arriben als 4,7 milions d’euros
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, s’han reunit aquest vespre amb representants de les 42 federacions i entitats esportives per compartir les línies estratègiques i projectes en curs, així com els avenços assolits des de l’inici de la legislatura. Segons ha informat el ministeri, ja s’ha completat el 66% de les actuacions previstes al pla presentat el 2023.
Entre les fites destacades hi figura la consolidació del programa esport-estudi, engegat el curs 2024-2025, del qual se’n beneficien actualment 157 esportistes dels diferents sistemes educatius. La majoria practiquen futbol (107), seguits de bàsquet (20), natació (14), voleibol (8), judo (6) i tennis (2). A més, s’estan implementant mesures de salvaguarda contra els abusos en l’àmbit esportiu, adreçades tant a menors com a adults, per garantir entorns segurs a tots els nivells.
El Govern ha detallat que les subvencions esportives arriben enguany als 4,7 milions d’euros, amb un sistema de pagament anticipat que permet a les entitats disposar de set dotzenes parts de l’ajut al gener per afrontar les seves despeses, mentre que la resta s’abona el 30 de juny després de la presentació dels comptes anuals.
En la trobada també s’han exposat les millores realitzades a les instal·lacions esportives del país, especialment al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino, on s’han incorporat noves màquines al gimnàs, s’han reformat les sales de musculació i es preveu millorar el servei de fisioteràpia. També s’ha renovat la gespa i les graderies, amb 500 nous seients i una grada per a 260 persones, i s’ha substituït el videomarcador. Intervencions similars s’han fet al pavelló Joan Alay i al pavelló Toni Martí, on s’ha instal·lat un nou sistema d’il·luminació LED, i a l’Estadi Nacional, on s’ha substituït la gespa natural per una d’artificial.