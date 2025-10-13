ESQUÍ DE FONS
Esteve i Del Rio segueixen amb la preparació
Irineu Esteve i Gina del Rio segueixen amb la preparació de cara a la propera temporada que arrencarà a finals de novembre. Després de tancar plegats un bloc de preparació a Font Romeu, Esteve va desplaçar-se a Noruega amb el Team Aker, i posteriorment a Torsby, Suècia, on va estar entrenant en neu. Pel que fa a Del Rio, es prepara per fer des de demà una estada a Premanon amb l’equip francès. Posteriorment, tots dos aniran a Davos, Suïssa.