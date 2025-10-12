MOTOCICLISME
Xavi Cardelús acaba 10è a la primera cursa d’Estoril
Xavi Cardelús va signar una gran actuació al circuit d’Estoril, on va finalitzar 10è a la primera de les dues curses del cap de setmana del Campionat del Món de Supersport. El pilot andorrà va protagonitzar una remuntada destacada després de sortir des de la sisena fila de la graella i va completar una sortida esplèndida, guanyant tres posicions en la primera volta i situant-se 12è en el cinquè gir. A mesura que avançava la cursa, va mantenir un ritme constant i competitiu que li va permetre recuperar set llocs en total, fins a creuar la línia de meta en una meritòria 10a posició.
Cardelús ocupa ara el 12è lloc de la classificació general amb 89 punts i avui disputa la segona cursa a Estoril amb l’objectiu de confirmar les bones sensacions.