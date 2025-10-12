FUTBOL
La selecció suma un gran punt a Letònia (2-2)
Moi San Nicolás avança els tricolors, i Ian, al tram final, iguala un duel que els locals havien remuntat
La selecció absoluta va sumar el primer punt del Premundial després de rescatar un empat 2-2 a Letònia en un duel boig. I és que els tricolors van poder avançar-se a la mitja hora de joc, però van veure com a l’inici de la represa ja queien. I quan més a prop semblava estar la sentència dels locals, Andorra va igualar el matx amb un cop de cap d’Ian Olivera, i encara van tenir a les seves botes el gol del que hauria estat una gran victòria al Daugava Stadions.
La selecció rebrà dimarts Sèrbia al nou estadi de la FAF a Encamp
I és que més enllà del resultat, l’equip de Koldo Alvarez de Eulate va fer un gran partit ja de sortida, amb molta més pilota del que és habitual i generant més opcions ofensives, davant del rival que més cops s’ha enfrontat a la selecció. Passada la mitja hora de joc, Moi San Nicolás va rematar al primer pal una centrada de Berto des de la línia de fons per avançar Andorra, però l’alegria no va durar gaire, i abans del descans Zelenkovs va igualar el matx amb un golàs des de la frontal de l’àrea. A la represa, un penal de Biel Borra va servir perquè Gutkovskis fes el 2-1, mentre el partit començava a fer baixada per als letons, que van veure com el VAR els anul·lava el 3-1 per fora de joc. Això va semblar esperonar els tricolors, que van anar a buscar l’empat, que va acabar arribant amb una falta llunyana que primer Guillaume va pentinar, i que després Ian va poder enviar al fons de la xarxa amb la col·laboració del porter local, que va veure com la pilota li passava per sota de les cames. Andorra encara va poder fer el tercer abans del final, però la rematada de Guillaume després d’una bona jugada individual va sortir un pèl massa creuada. El Premundial no s’acaba i la selecció rebrà dimarts a Sèrbia (20.45 h) en el que serà l’estrena del combinat masculí al Nou Estadi de la FAF d’Encamp.
Koldo, satisfet
El seleccionador Koldo Alvarez de Eulate va mostrar la seva satisfacció després de l’empat a Letònia i va assenyalar que “crec que hem fet un molt bon primer partit, sobretot en els primers 40 minuts, que és en el que hem de creure i seguir treballant” i va afegir que “sabent on podíem robar i donant continuïtat cap endavant ens hem trobat còmodes amb la pilota”.