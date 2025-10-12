CURSES DE MUNTANYA
Samu Ponce, protagonista de la Dynafit Andorra Trail
Samu Ponce és el gran nom propi de la Dynafit Andorra Trail i ha estat el clar dominador de les dues primeres etapes de la prova, imposant-se tant al pròleg inaugural –de cinc quilòmetres– de divendres com ahir a la Braibal, la cursa reina disputada ahir i de 27 quilòmetres i 1.890 metres de desnivell. A la de 5k, Ponce va dominar la cursa amb autoritat, mentre Clàudia Herrera es va imposar en categoria femenina i a la segona etapa, va repetir victòria al traçat més exigent amb un temps de 2h50’40” i va superar Ricard Tenza, que va ser segon. Avui es tanca la prova amb la tercera cursa, la Palomera, de 17 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell.