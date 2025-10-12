FUTBOL
L’FC Andorra s’immola a Anoeta (3-0)
La Reial Societat B, amb tres fogonades, desactiva un fràgil i desubicat equip tricolor
Hi ha estadis que respiren una calma estranya, com si el silenci pesés més que el soroll. Anoeta, quan juga el filial de la Reial Societat, és exactament això, un temple buit, de llum freda i ecos llunyans, on la pilota sembla ressonar més del compte i el temps s’alenteix. En aquell aire enrarit, l’FC Andorra es va trobar amb un nus a la gola i una rebolcada tan inesperada com estranya. Tot el que havia de ser redempció, després del cop contra el Leganés, es va convertir en una tarda d’asfíxia, en un partit què el grup d’Ibai Gómez va acabar sense resposta i devorat per tres fogonades incontestables del Sanse (3-0). La Reial Societat B, cuer però mai dòcil, va demostrar que, tot i la seva condició, és un dels filials més imprevisibles i està carregat de futbolistes de qualitat. Ibai va donar l’alternativa d’inici a Manu Nieto, que tornava després de cinc jornades inèdit i, tot i que el desafiament era majúscul, la realitat es va imposar a la il·lusió. Ja al minut 3, una errada de Gael Alonso en una cessió a Yaakobishvili va desfer la trama i Carrera, amb instint depredador, va aprofitar el regal per signar l’1-0. L’Andorra, sorprès, va trigar uns minuts a recuperar el pols però, quan ho va fer, va començar a generar. Jastin i Minsu van créixer amb la pilota, Nieto va tenir dues osques clares i el coreà va tenir un xut creuat que va ensumar les taules.
A la represa, el malson va tornar amb el mateix minutatge i la mateixa cicatriu. Tres minuts i un nou error, aquesta vegada de Sergio Molina, que va deixar Carrera sol davant Yaako per creuar el segon. La Reial s’hi va aferrar amb la gana d’un equip jove que juga sense càlculs, mentre l’Andorra s’enfonsava en la impotència. La vermella directa a Gael Alonso, per una entrada desmesurada sobre Marchal, va acabar de trencar el pla. Amb mitja hora al davant i un home menys, l’escenari era de supervivència. Olabarrieta i Marc Domènech van entrar per donar oxigen, però el partit ja caminava cap a una única direcció. Carrera va fregar el hat-trick i, al 68’, Astiazarán va tancar la ferida amb un gol que va exposar les costures d’una defensa que havia perdut el sentit del lloc. El futbolista del Sanse va agafar la bola, es va fabricar l’espai i va col·locar el 3 a 0 lluny de l’abast de Yaako, desubicat i capcot, que escenificava una tarda terrorífica i per oblidar.
DESTACATS
ACTIU
Va demanar sempre la pilota i va intentar mantenir la serenor enmig de la tempesta. Ho va intentar en tot moment.
GAEL ALONSO
ACTIU
ÀLEX CALVO
REBEL
Va aportar un punt de rauxa quan la situació era dramàtica. Va tenir una bona oportunitat per haver retallat distàncies.