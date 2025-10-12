GOLF
Èric Galimany s’imposa al Trofeu Engel & Völkers
Èric Galimany es va proclamar guanyador del Trofeu Engel & Völkers Andorra, la quarta i última cita del Circuit Nacional de golf, disputada ahir al matí al camp d’Aravell Golf Andorra. El jugador de l’equip nacional de la Federació de Golf Andorra (FGA) va completar el recorregut amb 70 cops, un sota el par, després d’una actuació molt sòlida i regular durant tota la jornada.
La competició va reunir 72 participants, que van gaudir d’un camp en excel·lents condicions, amb roughs controlats i greens ràpids que van afavorir l’espectacle i el bon joc.