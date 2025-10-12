BÀSQUET
Drama tricolor
El MoraBanc Andorra torna a mostrar la seva pitjor cara i cau amb estrèpit davant de La Laguna Tenerife
El MoraBanc Andorra fa patir. Sí, per suposat que falten 32 partits, que tot això acaba d’arrencar i que ni molt menys tot està fet, però la realitat és que les sensacions d’aquest inici de temporada són molt dolentes, malgrat estar d’acord que els primers rivals no eren peces fàcils al teler. I ja no per tornar a perdre de manera contundent com havia passat a la primera jornada davant de l’UCAM Múrcia, sinó per la imatge de l’equip. Ahir davant de La Laguna Tenerife estava tot preparat perquè fos una festa, amb la fan zone prèvia, l’estrena de la nova grada d’animació Allau Blava o el nou joc de llums del Pavelló Toni Martí, però al final, en el que al final és el més important de tot, el bàsquet, l’equip va tornar a deixar una imatge horrible amb el 64-96 final.
L’equip torna a jugar a casa dissabte davant del Bàsquet Girona
I si l’altre dia l’equip va aguantar un quart, ahir gairebé ni això, i amb poc més de cinc minutets, l’equip canari va tenir-ne prou per començar a trencar el partit i anar obrint forat fins a un esgarrifador 22 avall al descans (24-46) que va fer que l’equip marxés als vestidors amb xiulets, i que més d’un digués que ja en tenia prou amb 20 minuts de patiment i impotència i optés per abandonar la Baixada del Molí per fer altres coses. I és que només feia falta sortir al carrer al descans i posar l’orella a les converses de cigarret, per adonar-se que el patiment i el pessimisme domina ara mateix a l’afició tricolor. Per si quedava algun optimista, l’inici de la segona meitat no va ser gaire esperançador, amb el conjunt canari arribant a marxar per 31 punts (26-57), cosa que va fer que un grapat de parroquians més marxessin també abans d’hora. Perquè poca cosa bona hi havia a veure més enllà de l’ovació a la selecció de gimnàstica rítmica, que va sortir al centre de la pista a la segona meitat. I és que, per si la ferida no era encara prou gran, la diferència va arribar a pujar als 35 punts (46-81) davant d’un Pavelló Toni Martí amb cada cop menys gent que va acomiadar a l’equip amb xiulets. Dissabte ve el Girona, i més enllà de guanyar, no queda altra que, com a mínim, mostrar una altra imatge. Si no, patirem.
VESTIDOR
JOAN PLAZA. L'entrenador del MoraBanc va afirmar que “seguim tenint un problema de fortalesa mental, entre altres coses” i va agregar que “seguim depenent excessivament del nostre atac, hem aguantat cinc minuts, però hem començat a fallar coses molt òbvies”. El tècnic català va afirmar a més que “hem de ser capaços de ser més resilients, ara veiem dues muntanyes de 30 punts per sobre nostre, i hem d’anar traient pedra a pedra” i va cloure que “juguem dissabte que ve contra un rival de la nostra lliga”.