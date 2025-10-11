Bàsquet
El Tenerife destrossa al MoraBanc (64-96)
Els tricolors aguanten mig quart, i cauen de manera estrepitosa davant dels canaris
El Morabanc Andorra ha patit la segona derrota de la temporada després de caure davant de La Laguna Tenerife per 64-96. Igual que com davant de l’UCAM, l’equip s'ha vist superat gairebé des del salt inicial, i ha tornat a deixar una molt mala imatge a la que era l’estrena de l’equip a casa.
No han arrencat gens bé els tricolors, que poc a poc s’han anat veient superats tant en el joc interior, com des de fora. I és que si no la fiques tu, intenta que tampoc te la fiquin a tu. Però ni una cosa ni l’altra amb un Tenerife que ha arribat a marxar 15 amunt (7-22) en un primer quart que ha acabat 12-24. çL’entrada de Rubén Guerrero ha donat espurna i caràcter al MoraBanc, però amb la seva empenta no n’hi ha hagut prou i el conjunt canari ha seguit obrint forat davant d’un MoraBanc totalment desdibuixat que ha marxat al descans 22 avall (24-46) amb xiulets del Pavelló Toni Martí.
A la represa, l’equip no ha estat capaç de mostrar un mínim de caràcter o amor propi i ha seguit veient com es feia gran la diferència arribant a ser de 31 punts (26-57), mentre part del a parròquia tricolor anava marxant del Pavelló Toni Martí veient com l’equip queia per 25 punts (37-62) després dels primers 30 minuts. Al tram final el MoraBanc va provar de maquillar una mica el marcador, però sense gaire èxit, perquè va arribar a perdre per 35 punts (46-81) en un duel que ha acabat 64-96.
Els tricolors repetiran la propera setmana com a locals, quan es veuran les cares amb el Bàsquet Girona el dissabte a partir de les 19.00 hores.
FITXA TÈCNICA
MORABANC ANDORRA 64: Evans (8), Best (5), Chumi O. (3), Pons (0), Pustovyi (2) –cinc inicial– Luz (7), Kuric (5), Udeze (7), Okoye (6), McKoy (5), Bassas (0), Guerrero (16).
LA LAGUNA TENERIFE 96: Huertas (6), Fitipaldo (9), Scrubb (8), Doornekamp (11), Guerra (2) –cinc inicial– Jaime F. (19), Shermadini (18), Giedraitis (8), Abromaitis (2), Sastre (3), Van Beck (5), Kostadinov (5).
PARCIALS: 12-24 (10’); 24-46 (20’); 37-62 (30’), 64-96 (40').
ÀRBITRES: Fernando Calatrava, Juan de Dios Oyón i Roberto Lucas.
ELIMINATS: Sense.
PISTA: Pavelló Toni Martí, 2.800 espectadors.