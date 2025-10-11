FUTBOL
La selecció busca a Riga el primer punt de la fase
Amb regust de final i la necessitat imperiosa de transformar les bones sensacions en punts, Andorra afronta (15.00 h) un nou repte al Daugava Stadium de Riga. Davant Letònia, en la setena jornada de la fase de classificació per al Mundial del 2026, la selecció tricolor vol trencar la mala ratxa de sis derrotes sense assaborir cap gol i, sobretot, trobar la recompensa al treball mostrat en els darrers partits.
“Arribem preparats i amb ganes d’aconseguir un gol, que és el deute pendent en aquesta fase”
“Tenim un objectiu clar, que és fer un pas endavant i poder puntuar. Per a nosaltres, demà [per avui] és una final”, va afirmar Max Llovera, que va insistir en la importància d’acabar la fase “en creixement i amb la satisfacció de poder celebrar un gol”. El d’avui serà el 13è enfrontament entre Andorra i Letònia, ja un clàssic del futbol de petits estats, uns enfrontaments que acostumen a ser equilibrats i decidits per detalls. “És el rival que tenim més a prop en nivell i en rànquing FIFA”, va recordar el seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate. “Això ens dona esperança i ens permet pensar que podem ser valents i mirar-los de cara.” El tècnic va afegir que “arribem preparats i convençuts de com poder contrarestar Letònia. Intentarem aconseguir un gol que és, d’alguna manera, el deute pendent que tenim en aquesta fase. Hem de continuar creixent des de la defensa, però també atrevir-nos més amb pilota”. El retorn del davanter de la UD Logronyès Berto Rosas és la novetat més destacada de la convocatòria, a la qual torna Kiko Pomares. Pau Babot serà baixa per sanció.