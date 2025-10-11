Futbol
La Reial Societat B atropella un FC Andorra desconegut a Anoeta (3-0)
Dues errades greus i una expulsió condemnen els tricolors a Sant Sebastià
L’FC Andorra ha viscut una tarda per oblidar a Anoeta, on la Reial Societat B ha estat molt més efectiva i s’ha endut un triomf clar per 3 a 0. Els d’Ibai Gómez han pagat cars els errors defensius i la manca d’encert en els metres finals, en un partit marcat per dos gols matiners de Carrera i per l’expulsió de Gael Alonso al tram inicial de la segona meitat. El partit no podia començar pitjor per als tricolors. Al minut 3, un mal control de Gael Alonso quan intentava iniciar joc amb Yaakobishvili ha acabat amb un regal enverinat que Carrera ha aprofitat per definir l’1 a 0.
L’Andorra, sorprès i imprecís, ha trigat a recompondre’s, però amb el pas dels minuts ha anat guanyant metres i protagonisme amb Jastin i Minsu com els futbolistes més actius en atac. Malgrat la reacció i la bona circulació de pilota, el marcador no s'ha mogut fins als tres minuts de la represa, que ha començat exactament igual que a la primera, amb un nou cop de Carrera. Una pèrdua inoportuna de Sergio Molina en zona perillosa ha acabat amb una acció letal del davanter del Sanse, que ha firmat el 2 a 0 i el seu doblet particular. El panorama s'ha complicat encara més al minut 57, quan Gael Alonso ha vist la vermella directa per una entrada a destemps sobre Marchal, deixant l’equip amb 10 homes i mitja hora per davant. Ibai ha mogut la banqueta donant entrada a Olabarrieta i Marc Domènech, però la reacció no ha arribat i la Reial, còmoda i amb espais, ha aprofitat la davallada tricolor per sentenciar amb el 3 a 0 d’Astiazarán al minut 68. És la segona derrota consecutiva de l'FC Andorra que rebrà el proper divendres el Granada a l'Estadi de la FAF, a les 20.30 hores.