L’FC Andorra vol la redempció a Anoeta
Els tricolors visiten el cuer, la Reial Societat B, sense cap confiança després de caure contra el Leganés
El futbol sempre ofereix segones i múltiples oportunitats, i l’FC Andorra en té una avui a Anoeta, a les 18.30 hores. Després de la derrota davant el Leganés a Encamp, els tricolors tornen a escena amb la voluntat de refer-se, recuperar l’orgull i retrobar la seva millor versió davant una Reial Societat B, cuera de la classificació, però amb el talent i la frescor habituals d’un filial ple de joves amb molta gana.
“La derrota forma part del procés, és natural dins del joc”, va reflexionar Ibai Gómez a la prèvia del duel. L’entrenador tricolor no amaga que el seu equip vol fer un pas endavant: “L’actitud dels jugadors és brutal, ho dic cada setmana, però és la realitat. Tornem a arribar molt bé a un partit molt bonic i amb molta il·lusió per tornar a lluitar pels tres punts.” Ibai va advertir que la posició de la Reial Societat B és enganyosa. “Sabem com són els filials: tenen grans jugadors i cada setmana creixen. És un equip que anirà a més”, explicava. Tot i que l’escenari d’Anoeta, majestuós però fred pel seu immens aforament, no afavoreix l’ambient, el tècnic veu el costat positiu: “Jugar en estadis així és una motivació extra per a qualsevol futbolista.” L’Andorra sap que començar fort pot ser decisiu. “Posar-se per davant al marcador és clau. Es va veure amb el Leganés: en aquesta categoria, capgirar un resultat és molt complicat”, va reconèixer el tècnic. Els tricolors afronten el desplaçament amb baixes importants, la de Petxarromán per sanció, Cerdà que no estarà disponible per molèsties derivades de la lesió, i les d’Owono i Antal, que es troben amb les seves seleccions. Tot i això, Ibai Gómez recupera efectius i confia en peces com Efe Akman, a qui veu preparat per fer un pas endavant. “Té una evolució tremenda. És un jugador diferent, que supera línies en conducció i ordena l’equip amb pilota. Crec que ens pot aportar molt”, va destacar.
Ibai Gómez també va elogiar la qualitat del filial txuri urdin, destacant noms com Gorosabel, el lateral esquerre Agote o el migcampista Mikel Rodríguez, a qui va comparar amb el jugador del Barça Pedri per la seva visió i capacitat d’assistència. “La Reial té jugadors de molt nivell i molts acabaran a Primera Divisió”, va assegurar.