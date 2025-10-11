BÀSQUET
Encendre la 'Bombonera'
El MoraBanc s’encomana a l’afició per a l’estrena de la temporada al Pavelló Toni Martí contra La Laguna Tenerife
El Pavelló Toni Martí tornarà a respirar bàsquet i el MoraBanc Andorra obre la temporada a casa davant un pes pesant com La Laguna Tenerife, i ho fa amb un desig clar, el de tornar-se a aixecar. La derrota a Múrcia, contundent i feridora, encara cou, però Joan Plaza ho té clar: la redempció passa per l’energia de l’afició i per recuperar aquella intensitat que ha convertit el pavelló, incomptables vegades, en un escenari temut pel rival.
“A casa nostra, qui vingui ha de pagar”, va dir Plaza amb veu ferma. “Siguin els Oklahoma City Thunder o el Tenerife, aquí hem de jugar amb un nivell d’intensitat brutal, amb el suport de la nostra gent. El paper del públic és fonamental: ha de ser el nostre sisè jugador.” El tècnic tricolor va insistir que el Pavelló Toni Martí s’ha de convertir en “un cau, un petit infern”, i va assegurar que la pressió ambiental pot marcar diferències. “Hem de fer sentir als 17 equips que vinguin aquí que comencen perdent 10 a 0. Aquesta ha de ser la sensació que tinguin quan entrin a pista.” El club, conscient del missatge, ha preparat una jornada especial amb activitats prèvies i animació des de les 17.30 hores a la Fan Zone exterior. Plaza hi veu una oportunitat per tornar a connectar equip i afició: “El club ha fet un esforç enorme perquè la gent vingui abans, perquè s’ho cregui. Necessitem aquesta energia des del minut zero.”
Múrcia per aprendre
Plaza va voler fer del fracàs una eina de creixement. “Hi ha entrenadors que només miren endavant; jo prefereixo créixer a partir de l’error. Hem vist el vídeo complet del partit contra el Múrcia, hem analitzat què no volem que torni a passar. No per fustigar-nos, sinó per aprendre’n.” El tècnic català va insistir que el MoraBanc ha de seguir sent fidel al seu estil. “Som un equip amb limitacions i això no és cap problema si sabem jugar amb seny. No hem d’intentar fer coses que no ens toquen: qui toca el violí no pot tocar la bateria”, va dir, usant un símil orquestral que ja ha fet seu dins del vestidor. A més, va reconèixer que hi ha aspectes tàctics i físics per millorar, però també va subratllar la importància de la coherència col·lectiva. “No podem caure en la temptació d’intentar fer més del que ens correspon.”
El partit ja es començarà a “jugar” a les 17.30 hores a la FAN Zone UNNIC
El Tenerife, un repte
El rival per desprecintar la lliga a casa és un dels potents de la Lliga Endesa. “El Tenerife juga a una altra lliga”, va admetre Plaza, que va afirmar que “el nostre objectiu és ser sòlids, competir cada possessió i no deixar segones oportunitats. No tenim vareta màgica, però sí orgull”. Stan Okoye segueix sent dubte.