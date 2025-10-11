FUTBOL
Empat de la selecció a Letònia (2-2)
Els tricolors s'avancen amb un gol de Moi, veuen com els locals remunten, i acaben igualant el duel al tram final
La selecció absoluta de futbol ha sumat els primers punts a la fase de classificació pel Mundial del 2026 després d'empatar 2-2 a Riga davant de Letònia. Tot i que el combinat nacional s'ha pogut avançar amb un gol de Moi San Nicolás al minut 33, els letons ja havien empatat abans del descans, i han capgirat el marcador a la represa, però quan més a prop semblava estar la sentència local, Ian Olivera ha pogut igualar el partit al tram final, i Andorra ha tingut fins i tot ocasions per acabar d'endur-se el matx.
El duel ha arrencat amb una selecció amb més pilota del que acostuma a ser habitual, però sense acabar de generar cap acció clara més enllà d’un intent de Berto que no ha pogut engaltar bé la pilota. Letònia provava de fer mal sortint ràpid al contracop, però tampoc sense gaire èxit, i no ha estat fins a passada la mitja hora de joc quan Andorra s’ha pogut avançar al marcador. Aron Rodrigo ha posat una pilota a l’espai per a Berto, que ha fet una jugada individual fins a la línia de fons i ha centrat al primer pal, on estava Moi San Nicolás per superar a Zviedris al primer toc. Letònia, però, no ha trigat gaire a reaccionar, i tot just vuit minuts després, encara abans del descans, ha pogut igualar el marcador amb un gran gol de Zelenkovs, que ha engaltat una pilota morta a la frontal de l’àrea per superar a Iker Alvarez de Eulate.
Letònia ha fet un triple canvi al descans per provar de canviar el partit, però la primera ha estat tricolor, amb un cop de cap de Marc Vales a la sortida d’una falta que ha acabat sortint desviat, però al minut 55, Gutkovskis ha aprofitat un penal comés per Biel Borra sobre ell mateix, i l’ha transformat per certificar la remuntada local. I encara gràcies, perquè el VAR ha anul·lat poc després el 3-1 de Gutkovskis per fora de joc. Això ha fet moure a l'equip a Koldo Alvarez de Eulate donant entrada a Guillaume i Joao, primer, i a Cucu, després, però el que ha estat ben a prop d'arribar ha estat el 3-1 després d'una rematada de Max Llovera en pròpia porteria que s'ha estavellat al travesser. Però precisament quan més a prop estava la sentència de Letònia, la selecció ha aprofitat una jugada de pilota aturada per empatar el duel. Després d'una falta llunyana, Guillaume ha prolongat al segon pal, i allà ha arribat Ian Olivera per fer el segon amb una rematada poc ortodoxa, però que ha comptat amb l'ajuda inestimable del porter local, Zviedris, que ha vist com se li escapava la pilota per sota de les cames. El duel ha entrat en un tram final boig amb Andorra, i Guillaume ha tingut el 2-3 a les acaballes del partit després d'una jugada individual, igual que també el combinat local, que no s'ha mostrat encertat. Però al final, el marcador ja no s'ha tornat a moure i Andorra ha sumat els primers punts d'aquest Premundial.
La selecció tornarà a jugar dimarts, en aquest cas al Nou Estadi de la FAF, davant de Sèrbia (20.45 hores).
FITXA TÈCNICA
LETÒNIA, 2: Zviedris; Savalnieks, Jurkovskis, Cernomordijs, Balodis, Ciganiks; Savaljevs, Zelenkovs, Varslavans; Gutkovskis, Sits.
ANDORRA, 2: Iker; Ian, Christian G., Llovera, Moi; Guillén, Vales, Biel Borra, Cervós; A. Rodrigo, Berto.
CANVIS: Ikaunieks per Sits (46’); Veips per Jurkovskis (46’); Vapne per Saveljevs (46’); Daskevics per Savalnieks (87’) i Pulis per Zelenkovs (87’) –Letònia–; Guillaume per Berto (69’); Joao per M. Vales (69’); Cucu per Biel Borra (74’) i Dacu per Rodrigo (87’) –Andorra–.
GOLS: 0-1, Moi San Nicolás (33’); 1-1, Zelenkovs (41’), 2-1, Gutkovskis de penal; 2-2, Ian Olivera (78’).
ÀRBITRE: Georgi Kabakov (Bulgària).
TARGETES: Grogues a Savalnieks –Letònia–; Joel Guillén (2) i Christian García –Andorra–. Vermella a Joel Guillén –Andorra–.
ESTADI: Daugava.