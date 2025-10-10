MOTOCICLISME
Xavi Cardelús arriba amb confiança a Estoril
El circuit portuguès d’Estoril acollirà aquest cap de setmana la penúltima prova del Campionat del Món de Supersport, una cita clau per a Xavi Cardelús, que arriba amb moral reforçada després del gran paper a Motorland Aragó. L’andorrà, pilot de l’equip Orelac Verdnatura, ocupa actualment la 12a posició del campionat amb 83 punts, a només un de diferència del rival que el precedeix, i té a l’abast el Top 10 abans del final de temporada.
Cardelús va signar a Motorland dues de les seves millors actuacions de l’any, amb una setena i una sisena posició, però sobretot va demostrar estar en plena forma, rodant en els temps dels líders i molt a prop del podi. Aquest rendiment li ha donat una injecció de confiança amb vista a les dues últimes curses del curs.