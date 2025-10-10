ESQUÍ ALPÍ
Verdú ja esmola les eines
L’esquiador inicia un curs en què vol guanyar regularitat i solidesa amb la Copa del Món a Sölden del dia 26
Joan Verdú afronta amb molta confiança l’imminent inici de temporada i el debut a la Copa del Món, que tindrà lloc el dia 26 a Sölden (Àustria). L’andorrà va explicar en la posada en escena d’aquest començament de curs que arriba “en molt bona forma física, sense molèsties ni a l’esquena ni als genolls, i amb bones sensacions sobre els esquís”, després d’una pretemporada exigent i molt profitosa a Ushuaia i a la glacera suïssa de Saas Fee.
“Vull ser més regular i consistent sense perdre agressivitat. Tinc ganes que comenci el xou”
El director esportiu de la secció d’alpí, Roger Vidosa, va subratllar que la feina feta durant les darreres setmanes “ha estat molt completa, amb una gran adaptació al nou material i unes condicions físiques excel·lents”. Segons va afegir, “el bloc d’Ushuaia ha estat clau, amb prop d’un mes i gairebé vint sessions d’esquí d’alt nivell”. L’objectiu, assegura, és arribar a Sölden amb la millor progressió possible, tant en l’àmbit tècnic com físic, per “donar la sorpresa en la primera prova de la temporada”.
“Volem arribar a Sölden amb la millor progressió, tècnica i física, i poder donar la sorpresa”
Bones sensacions
Verdú es va mostrar especialment satisfet de poder començar la temporada sense lesions i al mateix temps que la resta del circuit. “L’any passat em va condicionar molt no poder fer la primera cursa i haver d’arribar a remolc a la segona. Enguany, tot està ben encarat per començar amb força”, va assenyalar. El primera espasa de la FAE també va parlar sobre el traçat de Sölden, una cursa amb molta tradició i repercussió dins del calendari: “És una pista molt particular, amb un mur molt pronunciat i un tram final molt llarg i molt pla. He estat treballant especialment aquest tipus de zones per optimitzar el meu esquí i mantenir un rendiment equilibrat durant tota la baixada.” Verdú va reconèixer que el canvi de material, especialment pel que fa a les botes, li havia requerit un període d’adaptació i té clar que la Copa del Món serà la millor preparació per als Jocs Olímpics d’hivern de Milà i Cortina. “El meu objectiu és fer bons resultats i arribar en un estat de forma òptim. Sé que puc estar entre els millors. L’any passat vaig estar a prop de grans coses, però algunes curses se’m van escapar per poc. Enguany vull ser més regular i consistent, sense perdre el punt d’agressivitat que cal per competir al màxim nivell.” També va reconèixer que busca “l’equilibri entre ser molt competitiu i, alhora, estratègic en certs moments de la pista”, una fórmula que li hauria de permetre mantenir la regularitat durant tota la temporada. Tinc ganes que comenci el xou”. L’esquiador andorrà viatja avui cap a Àustria per preparar el debut.