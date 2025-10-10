FUTBOL
La selecció sub 21 suma la primera victòria
Un gol d’Iván Domínguez atorga el triomf als nois d’Eloy Casals
Un gol d’Iván Domínguez al minut 67 va suposar la primera victòria per a la selecció sub 21 en la fase de classificació del Campionat d’Europa de la categoria davant el Kazakhstan a l’Estadi Nacional (1-0).
Després de quatre derrotes els tricolors van trobar el premi
En un molt bon i seriós partit dels tricolors, el premi va arribar als 22 minuts de la represa després d’un servei de cantonada servit per Àlex Cornella i que feia justícia als mereixements de la selecció. Després d’haver facturat quatre derrotes en els quatre primers partits, el combinat tricolor va trobar el primer i merescut triomf de la fase, tot i que no abandona per diferència de gols el fanalet vermell del grup. Eloy Casals va alinear Marc de Castro a la porteria; Marc Rodríguez, Guillem Acosta, Àlex Cornella, Dani de Sa, Nil Linares, Yedid Santaella, Hugo Ferreira, Ot Remolins, Jan Gumà i Gerard Solà. També van jugar Pau Miranda, Dani Lima, Pere Simonet, Iván Domínguez i Albert Solanes.