GIMNÀSTICA RÍTMICA
El Rítmica GAEE signa un profitós i productiu inici de temporada
El Rítmica GAEE ha començat la temporada de la millor manera possible, amb una pluja de medalles en les diferents competicions disputades a Barcelona, Santa Coloma de Farners, Bellpuig, el Vendrell i Torrijos. En categoria individual, Ariadna Salinas (un or i un quart lloc), Nolwenn Brard (un bronze i un quart), Lluna Garrido (7a), Alisa Kantsebovska (un or, una plata i un quart), Sarah Raguig (un bronze i un quart), Judith Aybar (dos ors i una 7a plaça), Nil Periago (dos ors, una plata i un quart), Carla Castillo (una plata), Anaïs Viana (dos ors, una plata, un bronze i un quart) i Adara Aguilar (tres plates, un bronze i una cinquena plaça) han estat protagonistes destacades.
En les proves de conjunt, el prebenjamí blau del club ha aconseguit tres ors i un quart lloc, el prebenjamí rosa una plata, l’aleví tres ors i un bronze, i el júnior una