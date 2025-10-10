REPORTATGE
Mala maror al pàdel
El món del pàdel andorrà viu moments de desconcert i de cert malestar. La presència d’una selecció de jugadors del país en un torneig que comença avui a Iasi (Romania) ha obert un debat intern sobre la transparència i la gestió dels recursos dins de l’àmbit federatiu.
Un grup de jugadors qüestiona la gestió de la FAP
Segons un grup important de practicants federats, la manca d’informació prèvia i l’absència d’una comunicació clara sobre aquest desplaçament internacional han generat malestar entre una part dels jugadors. El punt de fricció rau, principalment, en la falta d’explicacions sobre la naturalesa de l’esdeveniment i la possible utilització de recursos vinculats a la federació. “Els recursos federatius provenen de l’esforç col·lectiu de clubs, llicències i jugadors, així com també de subvencions públiques”, apunta un dels jugadors, que reclama que qualsevol decisió d’aquesta mena “ha de prendre’s amb la màxima transparència i s’ha de comunicar de manera oberta a tothom”. Un altre element que ha generat inquietud és la manera com s’escullen els participants en aquest tipus de tornejos. Diversos jugadors qüestionen si les convocatòries es fan partint d’un rànquing federatiu, de criteris tècnics o de decisions internes sense un reglament públic. “En un context esportiu que vol ser just i inclusiu, hauria d’existir un reglament clar, conegut i igual per a tothom”, assenyalen, a la vegada que han volgut afegir que el seu objectiu no és assenyalar persones o decisions concretes, sinó “obrir una reflexió sobre com s’estan gestionant els recursos i les oportunitats”. En aquest sentit, també reclamen “coherència i equitat” per garantir la credibilitat de l’estructura esportiva.