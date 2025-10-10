BTT
Jové i Cabanas ja són a punt per al Mundial de gràvel a Zuid-Limburg
La localitat neerlandesa de Zuid-Limburg acollirà diumenge el Campionat del Món UCI de gràvel, una cita que reunirà algunes de les principals figures del ciclisme mundial. En representació d’Andorra hi seran Xavi Jové i Òscar Cabanas, que afrontaran el repte amb la il·lusió i la determinació d’oferir una bona actuació dins de les seves possibilitats. El Mundial comptarà amb noms de primer nivell, com ara el resident Tom Pidcock, Romain Bardet, Tim Wellens, Tim Merlier, Greg van Avermaet o Connor Swift, entre d’altres, fet que garanteix un nivell de competició altíssim. En total, hi participaran 254 ciclistes en la categoria elit, que prendran la sortida diumenge a les 11.45 h (hora local) i completaran tres voltes a un circuit de 50 quilòmetres ple de trams de bosc, corriols i seccions ràpides, en un recorregut tan exigent com espectacular.