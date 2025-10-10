ESQUÍ ALPÍ
Clàudia Garcia, intervinguda amb èxit del genoll dret
Clàudia Garcia va ser operada amb èxit del genoll dret després de patir una greu lesió durant l’estada de pretemporada de l’equip nacional femení de tècnica a Corralco (Xile). Garcia va patir el trencament del lligament encreuat anterior i va haver d’avançar el retorn a Andorra, on va passar ahir pel quiròfan sota la supervisió del doctor Vincent Marot. Segons el metge de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Bernat Escoda, la intervenció “ha anat molt bé” i la recuperació seguirà el calendari previst: “D’aquí a sis mesos podrà tornar a tocar neu i, entre els nou i deu mesos, es podria plantejar competir, ja de cara a la pretemporada de l’any vinent.” La lesió ha arribat en un moment en què Garcia mostrava una gran evolució i l’entrenador de l’equip, Ibon Mintegui, va lamentar que “estava esquiant molt bé, millorant molt en tots els aspectes, i ha tingut molta mala sort”.