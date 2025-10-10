KARATE
Aina Padilla afronta amb optimisme la final a Tenerife
Aina Padilla ha començat la temporada amb una actuació destacada a la Lliga Nacional de karate, en què ha aconseguit la medalla de bronze i, alhora, la classificació per a la gran final que tindrà lloc el mes de desembre a Tenerife. Padilla, que continua consolidant-se com una de les promeses més sòlides del karate andorrà, ha valorat molt positivament aquest inici de curs. “Estic molt contenta, vaig fer un bon treball i vaig sortir molt de la meva zona de confort. Sempre he estat de tirar molta cama, però aquesta vegada he volgut treballar altres aspectes per ser més completa i seguir creixent com a karateka”, ha explicat.
L’andorrana també ha subratllat la importància de la pretemporada, clau per començar amb força i manifesta que “em veig al nivell i amb moltes ganes. Després de l’experiència de l’any passat, crec que arribo més preparada i amb una mentalitat més forta per donar el millor de mi”.