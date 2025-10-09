FUTBOL
Una sòlida selecció sub 17 es fon als darrers 15 minuts
La selecció sub 17 va debutar a la fase de classificació per al Campionat d’Europa de la categoria amb una derrota per 3 a 0 davant Espanya, en el partit disputat a la Ciudad Deportiva Los Ángeles de San Rafael, a Segòvia. Els nois de Filipe Busto van signar una bona primera part, mostrant solidesa defensiva i dificultant el joc combinatiu d’una Espanya molt superior tècnicament que, tot i la quantitat d’intents, no va poder desfer la igualada inicial en el marcador fins al darrer tram. El conjunt espanyol, dirigit per l’exjugador del Barça, Espanyol, Saragossa, Betis i altres Sergio García, va imposar el seu ritme i va aprofitar la seva profunditat ofensiva. Primer va ser el madridista Santi del Pino (74’) qui va obrir el marcador i Ebrima Tunkara, del Barça, va sentenciar el compromís amb dos gols més (76’ i 83’, el darrer de penal). Andorra jugarà dissabte davant de Dinamarca, a les 16.30 hores, el segon partit del Preeuropeu.