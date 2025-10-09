FUTBOL
Nou mil euros de multa
El comitè de disciplina de l’RFEF castiga l’FC Andorra, amb advertiment de sancions més greus si es reincideix
El comitè de disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha imposat una multa de 9.000 euros a l’FC Andorra pels incidents produïts al túnel de vestidors després del partit contra el Leganés, corresponent a la vuitena jornada de la Segona Divisió, que va acabar amb derrota tricolor.
Segons l’acta arbitral, recollida pel col·legiat Saúl Ais Reig i analitzada pel comitè de disciplina de l’ens espanyol, es van registrar altercats al final del partit en què van intervenir un dels entrenadors de porters, Julián Pedernera, i el màxim accionista de l’enitat tricolor, Gerard Piqué. L’informe detalla que, un cop finalitzat el partit, Pedernera va increpar un dels assistents amb la frase: “Sou uns pocavergonyes.” Posteriorment, ja dins del vestidor arbitral, es van sentir “diversos cops d’intensitat a la porta” i, en obrir-la, els àrbitres van identificar Gerard Piqué, que hauria expressat: “Això és una puta vergonya. Ara, si voleu, ho poseu a l’acta.” Aquests fets, segons el comitè, vulneren l’article 255.3 del Reglament general de l’RFEF, que limita l’accés a la zona de vestidors únicament als jugadors, tècnics i personal autoritzat. El document assenyala que la presència d’altres persones “constitueix una infracció de l’article 114, en relació amb els articles 70 i 93 del Codi disciplinari”, per actes contraris a la tolerància i al respecte. El comitè subratlla que l’FC Andorra ja havia estat sancionat per fets similars a la jornada 6 –contra el Mirandés a Encamp–, fet que agreuja la sanció actual en considerar-se un incompliment conscient i reiterat. Per aquest motiu, a més de la multa de 9.000 euros, el club rep un advertiment formal sobre la possible imposició de sancions complementàries, com ara suspensions, tancament parcial d’instal·lacions o deducció de punts, si es produeixen nous incidents.
El club ja va ser multat amb 15.000 euros pels fets contra el Mirandés
Així, és la segona sanció disciplinària consecutiva que rep l’Andorra en pocs dies. De fet, la resolució arriba tan sols una setmana després de la multa de 15.000 euros imposada pel mateix comitè de disciplina pels incidents posteriors al partit contra el Mirandés, en què també es van veure implicats Gerard Piqué, el director general, Jaume Nogués, i el team manager, Carles Manso. D’altra banda, a més de la sanció al club, el comitè també ha dictat sancions individuals, com ara el partit de suspensió a Petxarromán per l’expulsió en el partit contra el Leganés, i ha destacat l’amonestació que va rebre el tècnic, Ibai Gómez, per “formular o realitzar observacions i gestos a l’àrbitre principal o assistents”. Aquestes sancions tanquen una setmana convulsa per al club tricolor, que acumula dues multes consecutives.
GAEL ALONSO DESTACA QUE LA DARRERA DERROTA "AFECTA POC"
Alonso va insistir que el que va passar “afecta poc” el grup i que l’equip continua treballant bé durant la setmana. “Estem en el camí correcte i això és el més important”, va afegir. El defensa tricolor, que s’ha consolidat com un dels fixos en els esquemes d’Ibai, va afegir que “hem d’afrontar tots els partits de la mateixa manera”.