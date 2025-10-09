BÀSQUET
El MoraBanc prepara una ‘fan zone’ prèvia al partit contra La Laguna Tenerife
El MoraBanc Andorra es retroba aquest dissabte amb la seva afició en el primer partit de la temporada al Pavelló Toni Martí, on rebrà La Laguna Tenerife (19.00 h) en un duel que marcarà l’estrena a casa a la Lliga Endesa. El club ha preparat una tarda plena d’activitats per fer del partit una autèntica festa. A partir de les 17.30 hores, s’obrirà la Fan Zone Unnic, ubicada a l’exterior del pavelló, amb oferta gastronòmica variada –pizzes, frànkfurts i begudes–, música i pintacares personalitzat amb els colors del MoraBanc. A més, els socis que encara no hagin recollit el carnet podran fer-ho en aquest espai. Des del club es fa una crida a l’afició per ser ja als seients a les 18.45 hores, ja que abans del salt inicial s’han previst moments especials i sorpreses per donar la benvinguda oficial a una nova temporada a casa. El retrobament hauria de ser el millor bàlsam per al MoraBanc després de la desfeta a Múrcia.