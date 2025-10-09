ESQUÍ ALPÍ
L’equip sub 16 de l’EEBE inicia l’estada a Bèlgica
L’equip sub 16 de l’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) va viatjar ahir cap a Peer (Bèlgica) per començar una nova estada sobre neu, on es prepararà fins diumenge. Durant aquests tres dies, els esquiadors realitzaran dues sessions diàries, amb l’objectiu de sumar volum d’entrenament en eslàlom i mantenir el ritme competitiu. “El propòsit és treballar molt l’eslàlom i esquiar en condicions exigents, amb neu injectada, per no perdre sensacions abans de les pròximes estades”, va explicar el responsable de l’equip, Pol Carreras. El grup viatja al complet amb 18 esquiadors i un equip tècnic format per Carreras, Robert Solsona i la nova incorporació de Marc Oliveras com a tècnic.
Després de Peer, l’equip farà una doble estada a Stubai i Val Senales.