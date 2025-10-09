Esquí Alpí
Joan Verdú, a punt per l'inici de la Copa del Món a Sölden
L'andorrà obre el dia 26 a l'estació austríaca un curs marcat poels Jocs de Cortina
Joan Verdú ja comença a comptar els dies que resten per iniciar una temporada clau i il·lusionant. L'esquiador afronta amb confiança el seu debut a la Copa del Món d’esquí alpí, que començarà el 25 d’octubre a Sölden (Àustria) i assegura arribar “en molt bona forma física, sense molèsties i amb bones sensacions amb el nou material”, després d’una pretemporada intensa que l’ha portat a entrenar a Ushuaia i a la glacera de Saas-Fee (Suïssa). Acompanyat pel seu entrenador, Roger Vidosa, Verdú ha destacat que la preparació ha estat “molt positiva i diferent d’altres anys”. “He hagut d’adaptar-me a un nou material i m’ha sorprès positivament. Em sento més fluït sobre els esquís, menys forçat i amb molta confiança”, ha explicat.
Verdú ha subratllat la importància de començar la temporada des del primer dia, després que la passada no pogués competir en la primera prova per problemes físics. “Aquest any tot està ben encarat. Vull ser més regular i consistent sense perdre l’agressivitat que em caracteritza”, ha exposat. A més ha destacat el bon ambient dins del seu equip i la incorporació del nou tècnic de material, Raphael Hudler, amb qui “hi ha una gran sintonia”. Després d’aquest inici a Sölden, l’objectiu és consolidar-se entre els millors i arribar en estat òptim als Jocs Olímpics d’hivern, previstos per al febrer a Milà i Cortina d'Ampezzo.
El director esportiu d'alpí, Roger Vidosa, ha confirmat que Verdú “arriba en excel·lents condicions físiques i tècniques” i que el treball de pretemporada “ha estat complet, amb un volum alt d’esquí i bones adaptacions al nou equipament”. L’esquiador andorrà viatjarà aquest divendres cap a Àustria, on completarà dues setmanes d’entrenaments específics abans del debut, amb l’objectiu clar de “donar la sorpresa” i començar la Copa del Món amb el millor peu possible.