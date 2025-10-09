BTT
Els petits ‘bikers’ brillen a l’Open d’Andorra infantil de Naturland
L’Sprint Club Andorra va organitzar l’Open d’Andorra de BTT infantil a Naturland (cota 2.000), en una jornada marcada pel bon ambient i la participació d’una quarantena de joves ciclistes d’Andorra i Catalunya. La prova es va disputar en tres circuits adaptats per categories: un de 800 metres per als prebenjamins i benjamins, un altre d’1,5 quilòmetres per als principiants, i un de dos quilòmetres per als alevins i infantils.
Els més petits van obrir la jornada amb dues voltes al circuit curt, amb Lluc Comas i Aina Fontanet com a guanyadors, en la categoria masculina i femenina. En benjamins, els triomfs van ser per a Pau Torres i Queralt Dalmau, mentre que en principiants van destacar Arnau Casanovas i Mia Antor. Finalment, al circuit llarg, Pep Melcior es va imposar en alevins, i en infantils ho van fer Bernat Melcior i Noa Leite.