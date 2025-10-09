CURSES DE MUNTANYA

La Dynafit Andorra Trail supera els 500 inscrits

La cita escaldenca, amb tres curses, tindrà lloc el cap de setmana

Gerard Riart, Enric Torres i la consellera escaldenca Laura López, ahir.

Gerard Riart, Enric Torres i la consellera escaldenca Laura López, ahir.

La Dynafit Andorra Trail arriba aquest cap de setmana a la setena edició i tornarà a convertir Escaldes-Engordany en l’epicentre del trail running al país. Més de 500 participants de 18 nacionalitats diferents –amb presència destacada de corredors vinguts de França, el Canadà, Dinamarca, Alemanya i Mèxic– s’han inscrit a una prova que consolida el seu format per etapes i per equips, i que enguany torna a superar les xifres de participació de l’any passat.

El programa començarà divendres amb la 5K Engordany, una cursa popular i familiar de cinc quilòmetres i 260 metres de desnivell positiu, que ja compta amb prop d’una vuitantena d’infants i joves inscrits dins la Copa Multisegur d’Andorra. Dissabte es disputarà la Braibal, la prova reina i molt tècnica amb 26 quilòmetres i 1.890 metres de desnivell, i diumenge es tancarà el cap de setmana amb la Palomera, de 17 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell.

Gairebé un 70% dels participants provenen de fora

Un dels aspectes destacats de la cita esportiva serà la participació forana, ja que proximadament el 68% dels inscrits a la prova provenen de fora d’Andorra, una dada que reforça la projecció internacional. “Això demostra que el nostre país és cada cop més atractiu per al turisme esportiu i que la cursa és un reclam per a corredors d’arreu del món”, va remarcar Enric Torres, director de producte i nous projectes d’Andorra Turisme.

