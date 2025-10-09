CURSES DE MUNTANYA
La Dynafit Andorra Trail supera els 500 inscrits
La cita escaldenca, amb tres curses, tindrà lloc el cap de setmana
La Dynafit Andorra Trail arriba aquest cap de setmana a la setena edició i tornarà a convertir Escaldes-Engordany en l’epicentre del trail running al país. Més de 500 participants de 18 nacionalitats diferents –amb presència destacada de corredors vinguts de França, el Canadà, Dinamarca, Alemanya i Mèxic– s’han inscrit a una prova que consolida el seu format per etapes i per equips, i que enguany torna a superar les xifres de participació de l’any passat.
El programa començarà divendres amb la 5K Engordany, una cursa popular i familiar de cinc quilòmetres i 260 metres de desnivell positiu, que ja compta amb prop d’una vuitantena d’infants i joves inscrits dins la Copa Multisegur d’Andorra. Dissabte es disputarà la Braibal, la prova reina i molt tècnica amb 26 quilòmetres i 1.890 metres de desnivell, i diumenge es tancarà el cap de setmana amb la Palomera, de 17 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell.
Gairebé un 70% dels participants provenen de fora
Un dels aspectes destacats de la cita esportiva serà la participació forana, ja que proximadament el 68% dels inscrits a la prova provenen de fora d’Andorra, una dada que reforça la projecció internacional. “Això demostra que el nostre país és cada cop més atractiu per al turisme esportiu i que la cursa és un reclam per a corredors d’arreu del món”, va remarcar Enric Torres, director de producte i nous projectes d’Andorra Turisme.