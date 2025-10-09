ESQUÍ ALPÍ
Carla Mijares tanca un mes de treball a Ushuaia
Ara farà treball físic a casa abans de preparar l’inici a la Copa del Món
Després d’un mes d’entrenaments exigents a Ushuaia (Argentina), Carla Mijares ja és a Andorra per reprendre la preparació física amb vista a la nova temporada. L’estada, del 23 d’agost al 27 de setembre, ha servit per fer un pas endavant en la seva evolució tècnica i per adaptar-se a noves condicions de treball.
“L’estada ha estat molt positiva, tot i les condicions difícils per la neu tova i les nevades”
Segons el seu entrenador, Josh Alayrach, “l’estada ha estat molt positiva tot i les condicions complicades per la neu tova i les contínues nevades”. L’equip ha treballat especialment “les condicions difícils de pista i el forat, un aspecte clau per afrontar amb garanties les curses de la Copa del Món”. A més, Mijares ha aprofitat per testar el material, amb bons resultats després d’un inici d’adaptació complex. “Els esquís li van millor cada dia i el nivell d’esquí és molt bo”, destaca Alayrach. Ara, l’andorrana entrena al Principat abans de viatjar el 19 d’octubre a Wittenburg (Alemanya) per continuar el treball sobre neu. Posteriorment, l’esquiadora de la FAE s’incorporarà a la concentració de Levi (Finlàndia), on prepararà el debut a la Copa del Món d’eslàlom que tindrà lloc el 15 de novembre, i la següent cita, que es farà a Gurgl (Àustria) el dia 23 del mateix mes.