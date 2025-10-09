Inclusió
Andorra acull el primer Trofeu Internacional de futbol sala Special Olympics
Hi participaran 48 atletes de sis delegacions
Ordino es convertirà els dies 24 i 25 d’octubre en l’epicentre de l’esport inclusiu amb la celebració del Primer Trofeu Internacional de futbol sala Special Olympics Andorra. La iniciativa que promou la inclusió, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament personal de les persones amb discapacitat intel·lectual a través de l’esport. El torneig és possible gràcies al Primer Fòrum Andbus Solidari 2024, que va reconèixer el projecte de Special Olympics Andorra per la seva contribució social, i compta amb el suport de Creand Fundació, patrocinador principal de la Federació.
En aquesta primera edició hi participaran 48 atletes de sis delegacions: Portugal, Gibraltar, Mònaco, Espanya, França i Andorra. Les delegacions arribaran el dijous 23 d’octubre, donant inici a un cap de setmana esportiu i festiu que es desenvoluparà íntegrament a Ordino. Més enllà de la competició, el trofeu vol enfortir els vincles entre països, fomentar valors com l’amistat, el respecte i la cooperació, i donar visibilitat al talent i a les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit esportiu.