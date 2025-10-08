REPORTATGE
Recordant els pioners
La Federació andorrana d'esquí reconeix la primera delegació que va competir sota bandera andorrana als Jocs Olímpics d’hivern del 1976.
La Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb la col·laboració del Comitè Olímpic Andorrà (COA), va celebrar ahir la 5a edició de la Gala de reconeixement, un acte que vol retre homenatge a les figures i entitats que han deixat empremta en el món de l’esquí al país. En aquesta ocasió, el protagonisme va ser per als pioners de l’olimpisme andorrà, els homes que van obrir el camí de l’esport nacional en uns Jocs d’hivern sota bandera pròpia.
Cinquena edició d’uns premis que volen destacar les figures del món de l’esquí
El reconeixement va ser per a Esteve Tomàs, Xavier Areny, Carles Font i Miquel Font, integrants de la primera delegació d’esportistes que van representar Andorra als Jocs Olímpics d’hivern d’Innsbruck 1976. Aquell debut va marcar un abans i un després per a l’esport del Principat. Quatre anys més tard, els mateixos noms van tornar a enarborar la bandera tricolor als Jocs de Lake Placid (1980), consolidant la presència d’Andorra en l’olimpisme d’hivern. A la gala, un dels moments més emotius es va viure quan el fill d’Esteve Tomàs va recollir el guardó en nom del seu pare, aplaudit per tots els assistents i recordant la figura d’un dels pioners. Durant els parlaments es va destacar “la valentia i la visió d’aquells esportistes que, amb pocs recursos però molta passió, van fer possible que el nom d’Andorra sonés al món”, en un acte al qual també van assistir la ministra d’Esports, Mònica Bonell, el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, i el president del COA, Xavier Espot Miró, que van coincidir a destacar el paper d’aquests pioners com a fonament del projecte esportiu nacional. La gala, que s’ha convertit en una cita anual imprescindible per a la família de l’esquí andorrà, va servir per refermar el compromís de la FAE amb la memòria històrica i amb el reconeixement dels que han contribuït a fer créixer l’esport de neu al país. Quaranta-vuit anys després d’aquell debut a Innsbruck, els noms d’Areny, els germans Font i Tomàs continuen associats al valor, l’esperit d’equip i la passió que defineixen l’esport andorrà.
BALANÇ POSITIU DE L'ESTADA A SUD-AMÈRICA DEL MASCULÍ D'ALPÍ
Ara, l’equip treballa la preparació física abans de tornar a la neu i viatjaran el dia 20 a Wittenburg i després a Levi (Finlàndia), on afrontaran proves de Copa del Món i Copa d’Europa, mentre que el grup júnior també s’hi entrenarà fins al desembre.