FUTBOL
Owono i Antal seran baixa per jugar a Anoeta
Jesús Owono i Antal Yaakobishvili seran baixa per al duel que l’FC Andorra disputarà dissabte a Anoeta davant del filial de la Reial Societat a partir de les 18.30 hores. Tots dos futbolistes aniran amb les seves seleccions i no estaran disponibles per a Ibai Gómez. En el cas d’Owono, el porter disputarà dos duels del Premundial amb la selecció absoluta de Guinea Equatorial, on s’enfrontarà a Malawi (demà) i Libèria (dilluns), mentre que Antal va ser citat per la sub 21 hongaresa i jugarà davant d’Eslovènia (demà) i de Turquia (dilluns). Tots dos futbolistes no estan comptant gaire per al tècnic basc, amb Owono havent disputat només un partit, el de dissabte passat, i Antal havent jugat un total de 58 minuts repartits en dos partits.
Petxa, expulsat dissabte, tampoc podrà jugar davant el filial ‘Txuri-urdin’
D’altra banda, l’equip va començar a preparar ahir el partit de dissabte a Sant Sebastià, on visitarà el cuer de la categoria, que arriba com a últim classificat després d’haver perdut 5 a 2 davant del Granada. A més de les absències dels jugadors internacionals, Ibai no podrà disposar de Petxa, expulsat dissabte.