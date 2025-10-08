REPORTATGE

La lliga menys nacional

La competició domèstica del país és la primera divisió d’arreu d’Europa en què més minuts disputen els futbolistes estrangers, amb un 83%.

La d’Andorra és la lliga en què més minuts juguen els futbolistes estrangers.FAF

La Lliga Multisegur Assegurances és la competició domèstica de màxima categoria de tot Europa amb menys presència de futbolistes nacionals, en una casuística que es compleix per tercera temporada consecutiva a la màxima divisió del futbol nacional. Així es desprèn d’un informe de la UEFA a què ha tingut accés el Diari (The European Club Talent and Competition Landscape), en què s’extreu que els jugadors estrangers disputen el 83% dels minuts totals a la competició nacional, mentre que els del país sumen només el 17% del total, una xifra molt superior a la mitjana de les 54 lligues europees (Liechtenstein no té lliga pròpia), que se situa en el 43,9%. En els tres anys en què hi ha dades, el Principat ha encapçalat aquesta classificació, amb un 85% de minuts jugats per futbolistes forans el curs 2023-2024, i un 80% el 2024-2025.

Pel que fa a la temporada passada, la diferència de la Lliga Multisegur sobre la resta de perseguidors en aquesta taula és força gran, ja que la segona classificada és Xipre, amb un 78% de minuts disputats per futbolistes no nacionals, mentre que la tercera, que podria equiparar-se a Andorra, és San Marino, amb un 73%. Encara dintre dels cinc primers hi ha Grècia (68%) i Luxemburg (67%), mentre que al Top 10 apareixen ja algunes de les lligues més importants del món, com ara Anglaterra, la setena amb un 65%, o Itàlia, desena amb un 62%. En relació amb la resta de petits estats assimilables a Andorra, Malta (62% de minuts i 11è lloc) i Gibraltar (57% i 13è lloc) estan a la part alta, mentre que Kosovo (33% i 38è), illes Fèroe (25% i 47è), Islàndia (18% i 53è) i Montenegro (16% i 54a i última plaça) estan a la part baixa de la taula. Per últim, entre la resta de lligues del Top 5 europeu més enllà d’Anglaterra i Itàlia, a Espanya els futbolistes estrangers disputen el 34% dels minuts (37è lloc), a França el 46% (25a plaça) i a Alemanya el 51% (19a posició).

Les dades dels minuts totals disputats per futbolistes encaixen amb el total de futbolistes forans, i és que segons es desprèn del portal Transfermarkt, dels 364 jugadors que van militar a la lliga la temporada passada, 287 eren estrangers, que significa un 78,85% dels jugadors totals, una xifra lleugerament superior a la de la temporada anterior, que era del 77,36%. Segons aquestes dades, la UE Santa Coloma (35) i l’Atlètic Escaldes (34) van ser els clubs que van tenir més jugadors de fora, i la Massana (23) i Esperança (17), els que menys. A més, la Lliga Nacional és una de les 24 d’arreu del continent que no tenen una norma sobre l’obligació de tenir un mínim de jugadors a les plantilles dels clubs de futbolistes formats al futbol base del país.

11 de 26 de la selecció

La falta de jugadors nacionals a la Lliga Multisegur Assegurances també es nota a la selecció, en què només 11 dels 26 futbolistes de la darrera convocatòria (la de l’aturada internacional del setembre) militen al campionat domèstic. L’equip que va aportar més jugadors a la selecció a l’última aturada va ser l’FC Santa Coloma, amb quatre (Àlex Ruiz, Chus Rubio, Moi San Nicolás i Guillaume López), seguit per la UE Santa Coloma amb tres (Èric de Pablos, Christian García i Àlex Martínez). Per últim, l’FC Ordino, l’Inter Escaldes, l’Atlètic Escaldes i el Ranger’s van aportar un jugador cadascun amb la presència a la llista de convocats de Xisco Pires, Adri da Cunha, Marc Rebés i Marc Pujol, respectivament. En canvi, els altres 15 futbolistes citats a l’anterior llista militaven fora del Principat, amb Espanya com a destí més habitual (on juguen Iker Álvarez, Biel Borra, Marc García, Joel Guillén, Max Llovera, Ian Olivera, Joan Cervós, Èric de las Heras, Joao Teixeira, Izan Fernández i Aron Rodrigo). A més, els altres quatre internacionals jugaven a Alemanya (Pau Babot), Gibraltar (Marc Vales), Sèrbia (Èric Vales) i Eslovènia (Cucu).

Pocs entrendors

The European Club Talent and Competition Landscape de la UEFA també revela que la Lliga Multisegur és la segona amb menys entrenadors domèstics, amb el 25%. En aquest cas, la competició amb menys tècnics locals és la de Gibraltar, amb un 10% del total, mentre que el Top 5 el completen Anglaterra (26%), San Marino (27%) i Luxemburg (29%). A l’altre costat, la lliga amb més tècnics locals és Israel (96%), Islàndia, Armènia i Sèrbia (empatats amb el 93%) i Bielorússia (89%).

LA LLIGA ARRENCA DISSABTE I DIUMENGE

La Lliga Multisegur Assegurances arrencarà dissabte recuperant el duel de la primera jornada entre l’Espernaça i l’Inter Escaldes. Tal com van acordar dilluns clubs i federació, si dos equips es posaven d’acord també podrien recuperar partits durant les aturades de seleccions a més d’entre setmana, i la competició s’obrirà a les 19.30 hores a la Borda Mateu amb el duel entre el vigent campió i l’Esperança. Aquest no serà l’únic duel del cap de setmana, ja que l’endemà, diumenge 12, es recuperarà un partit de la tercera jornada, en aquest cas el que enfrontarà Ranger’s i Carroi a partir de les 10.00 hores, també a la Borda Mateu. Aquests seran els primers dos duels a recuperar dels 20 que hi ha pendents.
