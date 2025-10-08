REPORTATGE
La lliga menys nacional
La competició domèstica del país és la primera divisió d’arreu d’Europa en què més minuts disputen els futbolistes estrangers, amb un 83%.
La Lliga Multisegur Assegurances és la competició domèstica de màxima categoria de tot Europa amb menys presència de futbolistes nacionals, en una casuística que es compleix per tercera temporada consecutiva a la màxima divisió del futbol nacional. Així es desprèn d’un informe de la UEFA a què ha tingut accés el Diari (The European Club Talent and Competition Landscape), en què s’extreu que els jugadors estrangers disputen el 83% dels minuts totals a la competició nacional, mentre que els del país sumen només el 17% del total, una xifra molt superior a la mitjana de les 54 lligues europees (Liechtenstein no té lliga pròpia), que se situa en el 43,9%. En els tres anys en què hi ha dades, el Principat ha encapçalat aquesta classificació, amb un 85% de minuts jugats per futbolistes forans el curs 2023-2024, i un 80% el 2024-2025.
Pel que fa a la temporada passada, la diferència de la Lliga Multisegur sobre la resta de perseguidors en aquesta taula és força gran, ja que la segona classificada és Xipre, amb un 78% de minuts disputats per futbolistes no nacionals, mentre que la tercera, que podria equiparar-se a Andorra, és San Marino, amb un 73%. Encara dintre dels cinc primers hi ha Grècia (68%) i Luxemburg (67%), mentre que al Top 10 apareixen ja algunes de les lligues més importants del món, com ara Anglaterra, la setena amb un 65%, o Itàlia, desena amb un 62%. En relació amb la resta de petits estats assimilables a Andorra, Malta (62% de minuts i 11è lloc) i Gibraltar (57% i 13è lloc) estan a la part alta, mentre que Kosovo (33% i 38è), illes Fèroe (25% i 47è), Islàndia (18% i 53è) i Montenegro (16% i 54a i última plaça) estan a la part baixa de la taula. Per últim, entre la resta de lligues del Top 5 europeu més enllà d’Anglaterra i Itàlia, a Espanya els futbolistes estrangers disputen el 34% dels minuts (37è lloc), a França el 46% (25a plaça) i a Alemanya el 51% (19a posició).
Les dades dels minuts totals disputats per futbolistes encaixen amb el total de futbolistes forans, i és que segons es desprèn del portal Transfermarkt, dels 364 jugadors que van militar a la lliga la temporada passada, 287 eren estrangers, que significa un 78,85% dels jugadors totals, una xifra lleugerament superior a la de la temporada anterior, que era del 77,36%. Segons aquestes dades, la UE Santa Coloma (35) i l’Atlètic Escaldes (34) van ser els clubs que van tenir més jugadors de fora, i la Massana (23) i Esperança (17), els que menys. A més, la Lliga Nacional és una de les 24 d’arreu del continent que no tenen una norma sobre l’obligació de tenir un mínim de jugadors a les plantilles dels clubs de futbolistes formats al futbol base del país.
11 de 26 de la selecció
La falta de jugadors nacionals a la Lliga Multisegur Assegurances també es nota a la selecció, en què només 11 dels 26 futbolistes de la darrera convocatòria (la de l’aturada internacional del setembre) militen al campionat domèstic. L’equip que va aportar més jugadors a la selecció a l’última aturada va ser l’FC Santa Coloma, amb quatre (Àlex Ruiz, Chus Rubio, Moi San Nicolás i Guillaume López), seguit per la UE Santa Coloma amb tres (Èric de Pablos, Christian García i Àlex Martínez). Per últim, l’FC Ordino, l’Inter Escaldes, l’Atlètic Escaldes i el Ranger’s van aportar un jugador cadascun amb la presència a la llista de convocats de Xisco Pires, Adri da Cunha, Marc Rebés i Marc Pujol, respectivament. En canvi, els altres 15 futbolistes citats a l’anterior llista militaven fora del Principat, amb Espanya com a destí més habitual (on juguen Iker Álvarez, Biel Borra, Marc García, Joel Guillén, Max Llovera, Ian Olivera, Joan Cervós, Èric de las Heras, Joao Teixeira, Izan Fernández i Aron Rodrigo). A més, els altres quatre internacionals jugaven a Alemanya (Pau Babot), Gibraltar (Marc Vales), Sèrbia (Èric Vales) i Eslovènia (Cucu).
Pocs entrendors
The European Club Talent and Competition Landscape de la UEFA també revela que la Lliga Multisegur és la segona amb menys entrenadors domèstics, amb el 25%. En aquest cas, la competició amb menys tècnics locals és la de Gibraltar, amb un 10% del total, mentre que el Top 5 el completen Anglaterra (26%), San Marino (27%) i Luxemburg (29%). A l’altre costat, la lliga amb més tècnics locals és Israel (96%), Islàndia, Armènia i Sèrbia (empatats amb el 93%) i Bielorússia (89%).