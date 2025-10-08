Cursa
La Dynafit Andorra Trail reunirà a Escaldes més de 500 corredors de 18 països
La cursa celebrarà la setena edició aquest cap de setmana
La Dynafit Andorra Trail arriba aquest cap de setmana a la seva setena edició i tornarà a tenir com a epicentre la Plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany, punt de sortida i arribada de totes les curses. Més de 500 participants de 18 nacionalitats diferents —amb presència destacada d’equips vinguts de França, Canadà, Dinamarca, Alemanya i Mèxic— s’han inscrit a una competició que manté les tres proves tradicionals.
Divendres es donarà el tret de sortida amb la 5k Engordany, una cursa popular de 5 quilòmetres i 260 metres de desnivell positiu. Dissabte serà el torn de la prova reina, La Braibal, de 26 quilòmetres i 1.890 metres de desnivell, mentre que diumenge es tancarà el cap de setmana amb La Palomera, un recorregut de 17 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell.
Aproximadament el 68% dels inscrits provenen de fora d’Andorra, un fet que consolida la prova com un referent internacional del trail al país.