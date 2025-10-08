Cursa

La Dynafit Andorra Trail reunirà a Escaldes més de 500 corredors de 18 països

La cursa celebrarà la setena edició aquest cap de setmana

Presentació de la Dynafit Andorra Trail.

Presentació de la Dynafit Andorra Trail.I.Á.

Ivan Álvarez
Ivan Álvarez
Escaldes-Engordany

La Dynafit Andorra Trail arriba aquest cap de setmana a la seva setena edició i tornarà a tenir com a epicentre la Plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany, punt de sortida i arribada de totes les curses. Més de 500 participants de 18 nacionalitats diferents —amb presència destacada d’equips vinguts de França, Canadà, Dinamarca, Alemanya i Mèxic— s’han inscrit a una competició que manté les tres proves tradicionals.

Divendres es donarà el tret de sortida amb la 5k Engordany, una cursa popular de 5 quilòmetres i 260 metres de desnivell positiu. Dissabte serà el torn de la prova reina, La Braibal, de 26 quilòmetres i 1.890 metres de desnivell, mentre que diumenge es tancarà el cap de setmana amb La Palomera, un recorregut de 17 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell.

Aproximadament el 68% dels inscrits provenen de fora d’Andorra, un fet que consolida la prova com un referent internacional del trail al país.

