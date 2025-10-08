CICLISME
El circuit urbà de l’Andorra Cycling Masters tindrà 32 km
L’Andorra Cycling Masters presentarà un circuit urbà de 32 quilòmetres, el més llarg i espectacular mai dissenyat al país per a una prova d’aquest tipus. El recorregut, que passarà pels carrers més cèntrics i comercials d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, permetrà al públic veure els ciclistes en nombroses ocasions gràcies al traçat circular.
L’esdeveniment, que se celebrarà diumenge 19 d’octubre, convertirà el país en l’epicentre del ciclisme mundial amb la presència de quatre figures de primer nivell: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic i Isaac del Toro. El format constarà d’una cronoescalada de vuit quilòmetres al coll de la Gallina i la posterior cursa urbana de 32 quilòmetres, que reunirà els quatre campions en un desafiament sense guió.