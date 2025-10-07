FUTBOL
El Valle de Egüés, rival tricolor a primera ronda
És un equip navarrès que està a mitja taula a la Tercera RFEF
El CD Valle de Egüés de Navarra serà el rival de l’FC Andorra a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El conjunt navarrès milita actualment a la Tercera RFEF, tres categories per sota del conjunt tricolor, després de baixar la temporada passada des de Segona RFEF. Enguany, el conjunt blau està a mitja taula al grup navarrès de Tercera després de sumar set punts en els cinc primers partits, amb dues victòries, un empat i dues derrotes. L’eliminatòria es disputarà a partit únic al Municipal de Sarriguren, de gespa artificial i amb capacitat per a 2.000 espectadors, entre el 28 i el 30 d’octubre.
L’eliminatòria serà a navarra a partit únic el 28, 29 o 30 d’octubre
L’últim cop que l’FC Andorra va jugar la Copa del Rei contra un equip de Tercera RFEF a la primera ronda va caure eliminat. Va ser el curs 2023-2024 (l’any del descens de Segona), en què l’equip dirigit llavors per Eder Sarabia va perdre 1 a 0 davant de l’Atlético Astorga. El curs passat, els tricolors van arribar a la segona ronda de la competició, on van caure contra el Cartagena a l’Estadi Nacional.