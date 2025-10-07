ESQUÍ ALPÍ
Quatre podis dels EEBE sub 19 a Valle Nevado
Els esquiadors de l’equip EEBE (Esquí Estudi Batxillerat Esportiu) sub 19 de la FAE van sumar quatre podis als eslàloms celebrats a l’estada de preparació a Valle Nevado, Xile. Carlota Comellas va endur-se el triomf a la cursa FIS, mentre que Isabella Pérez va vèncer i Ainhoa Piccino va ser segona a la del Nacional de Xile. En aquesta prova, però en nois, Max Black també va pujar a les posicions de podi com a segon millor classificat sub 18.