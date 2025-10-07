ESQUÍ ALPÍ
Moreno entrena amb l’equip dels Estats Units
Cande Moreno està realitzant la segona estada de pretemporada a Sud-amèrica, concretament a Corralco, Xile, on està entrenant amb l’equip de velocitat dels Estats Units. L’esquiadora està compartint entrenaments amb competidores com Lindsay Vonn o Breezy Johnson.
Segons va explicar el tècnic de la FAE, Xoque Bellsolà, “la Cande està treballant molt bé, hem fet bons entrenaments”, i va afegir que “els cronos són molt bons, la Cande està al davant i ha fet un gran pas tècnic”. L’esquiadora serà a Xile fins a mitjan mes i tornarà al país el 17 d’octubre.