BÀSQUET
El MoraBanc s’encomana a l’autocrítica
El vestidor tricolor espera que la rebolcada a Múrcia pugui significar un revulsiu de cara al futur
L’inici de temporada del MoraBanc a la Lliga Endesa va tenir regust de ferro i realitat. A Múrcia, el conjunt tricolor no tan sols va perdre de manera calamitosa, sinó que va deixar una imatge d’equip desencaixat, tou i mancat de resposta davant la primera tempesta del curs. La derrota, aclaparadora en el fons i en la forma, va ser més que un accident, ja que significa un avís seriós que el pas endavant exigit per competir a l’elit encara queda lluny. I la lliga no espera ningú.
Tot i una pretemporada amb signes de progrés, l’equip es va veure superat des del primer moment. Sense ordre, ni ritme, ni col·lectiu, els tricolors van naufragar en defensa i van tornar a exhibir vells vicis: pèrdues absurdes, tirs forçats i manca de solidesa al rebot, un malson que va descompondre l’estructura de Joan Plaza i va evidenciar la fragilitat competitiva. “Aquest bany ens vindrà bé a tots i no hi ha res com una derrota així per veure on som realment”, va reconèixer Joan Plaza, que no va amagar la seva decepció. “Pensàvem que ja teníem uns mínims automatismes, però no és així. Vam fallar coses bàsiques i vam estar molt lluny del nostre nivell”, va lamentar. El tècnic, que va insistir en la necessitat de “treballar amb humilitat”, va ser clar: “Si no som ordenats, qualsevol equip ens pot guanyar –i de mala manera. Hem de recuperar l’ànima competitiva i tornar a ser un equip de veritat”. En la mateixa línia d’autocrítica, Chumi Ortega va admetre que el vestidor va sortir colpejat. “Ha estat massa dur, però ens ha de servir per escarmentar. El problema és que vam abaixar els braços molt de pressa i això no pot passar mai”, va lamentar l’escorta murcià, convençut que la lliçó ha d’entrar de seguida: “Això és l’ACB i hem d’aprendre a jugar més dur. Estic segur que ens aixecarem.”
El capità, Ferran Bassas, sempre serè, també va posar paraules a la frustració. “No és l’inici que tots esperàvem, però ens ha d’ajudar a tocar de peus a terra. Sabíem que Múrcia surt a mossegar i no vam ser capaços d’igualar la seva intensitat. A poc a poc ens van guanyar terreny i la diferència final ho deia tot”, va admetre. El base va remarcar que el problema no va ser d’implicació, sinó d’energia: “L’actitud hi va ser, però no la intensitat ni l’encert que requeria el partit. Hem de ser capaços de competir encara que res no surti. Diumenge, simplement, no ho vam fer.” La ferida exigeix resposta immediata i dissabte arriba el Tenerife.
