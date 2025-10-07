FUTBOL
Estrena imminent de la lliga
La competició domèstica arrencarà el 18 i 19 d’octubre, però els clubs sense internacionals poden recuperar partits aquest cap de setmana
Fumata blanca. Després de mesos, especialment els últims dies, d’incertesa, els clubs de la Lliga Multisegur Assegurances van decidir ahir que la competició s’inauguri de manera oficial d’aquí a dos caps de setmana, el del 18 i 19 d’octubre. Però tot i que aquesta estrena oficial del campionat domèstic amb la jornada 5 (la que s’havia de disputar aquell cap de setmana, segons el calendari sortejat en el seu moment) arribi aquells dies, el futbol nacional de Primera Divisió pot tornar abans, ja que durant una reunió celebrada ahir a la seu de la Federació Andorrana de Futbol, les entitats van acordar que durant els caps de setmana d’aturada de seleccions (a més d’entre setmana) es podran recuperar els compromisos pendents, comptant ja des d’aquest mateix dissabte i diumenge. En tot cas, després de la guerra del futbol, ahir va arribar la calma a la reunió que van celebrar els clubs i que estava prevista en un primer moment per avui, però que va avançar-se per a la jornada d’ahir. Així doncs, dissabte 18 es disputarà el duel entre el Ranger’s i l’Atlètic Escaldes, i l’endemà, diumenge 19, es jugaran els partits entre la Penya Encarnada i el Carroi, el derbi entre l’FC i la UE Santa Coloma, l’Ordino-Esperança i el partit del vigent campió, l’Inter Escaldes, contra el Pas de la Casa, amb tres d’aquests partits a la Borda Mateu i dos a l’Estadi Nacional (posteriorment, també hi haurà partits de lliga al Nou Estadi de la FAF, però aquell cap de setmana l’FC Andorra juga a casa).
Figues d’un altre paner serà recuperar els 20 partits pendents després de l’ajornament de les quatre primeres jornades de competició, ja que la lliga acabarà començant més d’un mes després del que estava previst, ja que havia de fer-ho el 13 i 14 de setembre. Per recuperar aquests duels es destinaran els dimecres i dijous que hi hagi lliures sense Copa Constitució, i durant la reunió d’ahir els clubs van acordar que també es podran disputar partits de manera excepcional els caps de setmana que hi hagi aturades internacionals, sempre que hi hagi un acord entre els equips i que les entitats en qüestió no tinguin jugadors amb les seleccions. Així doncs, aquest cap de setmana, el del 15 i 16 de novembre, i el del 28 i 29 de març de l’any vinent, podran utilitzar-se per recuperar partits, ja que la normativa FIFA per la disputa del Mundial de l’estiu vinent obliga que les lligues nacionals acabin, com a molt tard, el 24 de maig.
Pendents del Pas
Durant la reunió d’ahir dels clubs i la federació es va decidir que ja no s’esperarà cap equip que no compleixi amb el nombre mínim de fitxes per poder disputar els partits (16), i en cas que algun conjunt no hi arribi, ja no s’ajornaran més partits i el cas passarà al comitè de competició, amb la possible expulsió de la lliga sobre la taula si hi ha reincidència, tal com marca el reglament general i el reglament del règim jurisdiccional, esportiu, competitiu, disciplinari i d’ètica de l’ens.
Totes les mirades, doncs, estan ara fixes en el Pas de la Casa, l’equip que més problemes està tenint a hores d’ara amb la tramitació dels permisos de residència i treball per poder obtenir posteriorment la fitxa federativa. Al tancament d’aquesta edició, només constaven vuit futbolistes inscrits per part del conjunt fronterer al lloc web de la federació i algunes fonts consultades van explicar al Diari que veuen complicat que puguin arribar a l’estrena amb tots els futbolistes donats d’alta. En tot cas, després de la reunió que va haver-hi divendres entre els representants federatius i de Govern (tant d’Esports com d’Immigració), es van començar a analitzar els expedients pendents (la majoria del Pas de la Casa, però també algun més d’altres clubs), i des d’ahir les entitats tenien deu dies hàbils, fins divendres 17, per presentar tota la documentació necessària que no es va entregar al servei d’Immigració en un primer moment i completar els expedients per obtenir la targeta verda.
LA SELECCIÓ PREPARA EL DOBLE COMPROMÍS DAVANT DE LETÒNIA I SÈRBIA
Tot seguit arribarà el duel contra Sèrbia, programat dimarts vinent a les 20.45 hores, en la que serà l’estrena de la selecció absoluta a la nova instal·lació de la federació. Després que s’hi hagi disputat la final de la Copa Constitució i duels oficials de la selecció femenina, el combinat de Koldo Álvarez de Eulate també estrenarà el Nou Estadi de la FAF en una jornada en què hi haurà un petit acte d’inauguració.