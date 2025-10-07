Ciclisme
El circuit urbà de l'Andorra Cycling Masters tindrà 32 quilòmetres
Pogačar, Vingegaard, Roglič i Del Toro s'enfrontaràn en un duel que se celebrarà el 19 d'toctubre
El proper diumenge 19 d’octubre, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany acullen un circuit urbà de 32 quilòmetres que formarà part de la primera edició de l’Andorra Cycling Masters, una competició que reunirà quatre dels principals noms del ciclisme internacional: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič i Isaac Del Toro.
La cita inclourà dues proves: una cronoescalada de vuit quilòmetres al Coll de la Gallina i la cursa urbana, pensada perquè el públic pugui seguir de prop el pas dels corredors pels principals carrers comercials del centre. El format serà individual, sense equips ni gregaris, amb els quatre ciclistes competint directament entre ells.
L’esdeveniment, organitzat per Andorra Turisme, IPG Mediabrands Entertainment i Wakai, servirà també per enregistrar un documental sobre la competició i la trajectòria dels participants, que s’emetrà a finals d’any.