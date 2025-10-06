FUTBOL

El Valle de Egüés serà el rival de l'FC Andorra a la Copa del Rei

És un equip navarrès de Tercera Federació i el duel es disputarà a finals de mes

Els tricolors s'enfrontaran al Valle de Egüés

Redacció
Andorra la Vella

El CD Valle de Egüés serà el rival de l'FC Andorra a la primera eliminatòria de la Copa del Rei que es disputarà el 28, 29 o 30 d'octubre després del sorteig realitzat aquest migdia a la seu de la RFEF (Reial Federación Española de Futbol). Es tracta d'un equip navarrès que milita a la Tercera RFEF, tres categories per sota de l'equip d'Ibai Gómez.

La primera ronda de la Copa del Rei es disputa a partit únic al camp de l'equip de menor categoria, així que els tricolors jugaran a domicili.

