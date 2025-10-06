REPORTATGE
Un tità de llegenda
Ramon Aranda es converteix en el primer ‘biker’ que fa 30 curses de les Titan Series.
Ramon Aranda ja és una llegenda amb majúscules de la Titan Desert. El biker integrant del Quality Team va completar la seva 30a cursa de les Titan Series després d’acabar la Titan Desert Almeria en la posició 327 de la general, i la 20a de la seva categoria. Amb 65 anys acabats de fer, ha entrat a la història d’aquesta competició convertint-se en el primer corredor que finalitza trenta curses i, sobretot, que arriba als 15.000 quilòmetres reconeguts, després d’una aventura que va començar el 2006. I és per això que l’organització instaurarà el Trofeu Ramon Aranda a partir d’ara. “Com que he estat el primer a arribar als 15.000 quilòmetres i el següent està força lluny, no sabien què fer, i com que a cada edició hi ha una classificació de Legends, a partir d’ara aquesta classificació es dirà Trofeu Ramon Aranda”, va explicar el corredor al Diari, que va admetre emocionat que “ens ho van dir dissabte a la nit al breafing i va ser una passada”.
L’organització crearà un guardó amb el seu nom
El moment àlgid va ser durant la tercera etapa, celebrada dissabte, quan va assolir els 15.000 quilòmetres en un moment molt especial, ja que “m’esperaven al punt quilomètric uns amics que van venir expressament amb una pancarta per donar-me suport”. Però al desert no tot és fàcil, i és que el corredor no va tenir-ho gens fàcil per acabar i va admetre que “he passat molt mala nit i avui he rodat amb el meu company de Quality Joan Montaner, que ha tirat de mi i hem pogut acabar amb un temps increïble”.