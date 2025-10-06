FUTBOL
Sense desviar-se del camí tot i la derrota
El vestidor de l’Andorra destaca l’esperit de lluita i el joc de l’equip malgrat perdre davant del Leganés
L’FC Andorra va patir davant del Leganés la primera derrota com a local en un duel de dues cares, però que no ha de fer desviar l’equip del camí mostrat fins al moment. Així ho van manifestar des del vestidor tricolor després de perdre i, en aquest sentit, el davanter Lautaro de León va assenyalar que “crec que ens equivocaríem molt si aquesta derrota fa que ens desviem del que estem fent”, i va agregar que “estem fent una gran temporada, tenim 14 punts, seguim a dalt, és un inici gairebé somiat i crec que el missatge ha de ser positiu, perquè crec que al camp ho estem demostrant”. L’atacant gallec va voler mirar la part positiva tot i la relliscada, i va destacar que “ens han marcat dos pepinassos, però així és el talent i el futbol”, i va afegir tot seguit que “estic molt content de la resposta de l’equip, crec que hem sotmès un rival fet per pujar a Primera i hem demostrat el nostre talent”. També va mostrar-se en la mateixa línia el tècnic, Ibai Gómez, que va reconèixer que “a mi perdre em rebenta, les coses com siguin, em rebenta, però marxem amb la sensació que l’equip ho ha donat tot”, a més de recalcar que “ho hem intentat de totes formes i no hem estat capaços de donar-li la volta quan ja s’ha posat costa amunt”.
L’entrenador basc també va referir-se als canvis en l’alineació, especialment amb l’entrada a la porteria d’Owono, i també amb l’entrada d’Alende en detriment de Bomba. “Han jugat perquè tenim grandíssims jugadors i és brutal veure’ls entrenar en el dia a dia”, va assenyalar el tècnic, que va declarar tot seguit que “Bomba estava amb algunes molèsties i no podia jugar, i crec que Alende ho mereixia, i Owono ha fet un gran partit també i no em penedeixo de cap manera d’haver-lo canviat, dijous Yaako no va poder entrenar i he optat per posar un altre porter”. El que no va voler valorar Ibai Gómez va ser la protestada actuació arbitral, mentre que Lautaro va afirmar que “no m’agrada ficar-m’hi gaire, però sembla que ens prenen una mica per juvenils, com a pardillos, per parlar malament i ràpid”.
Els tricolors buscaran passar pàgina dissabte amb la visita al camp de la Reial Societat B, que arribarà cuera de la categoria després de perdre 5 a 2 contra el Granada. Abans, però, l’equip coneixerà al migdia el rival a la primera ronda de la Copa del Rei, que se celebrarà a final de mes. Des d’enguany a les primeres rondes els equips s’agrupen per proximitat geogràfica i els tricolors jugaran contra un rival català, aragonès, balear o navarrès.